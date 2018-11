„Schock“ vor GP: Hamilton von Smith gekidnappt

Was ist denn da los? Die Formel-1-Fans sind geschockt. Kurz vor dem letzten Grand Prix der Saison in Abu Dhabi tauchte ein Video auf Facebook auf. Es zeigt Lewis Hamilton an einen Sessel gefesselt. Der Weltmeister fleht um Gnade. Der Übeltäter: Hollywood-Superstar Will Smith. Er will das Rennen unbedingt statt des Briten fahren. Es würde ja niemand bemerken, so Smith, und gewonnen sei der WM-Titel ja ohnehin schon. Aber sehen Sie selbst - oben im Video. Übrigens: Es war alles nur ein Spaß von Mercedes zum Ende der Saison - oder doch nicht?