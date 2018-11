144.000 € für „Fallender Soldat“ bei Fotoauktion

Konkret handelte es sich bei dem versteigerten Objekt um einen frühen Abzug, der kurz nach der Aufnahme vergrößert wurde und aus dem Black-Star-Archiv in New York stammt. Noch höher lag die Steigerungsrate bei der Auktion im Fall von Henri Cartier-Bressons Mann, der hinter dem Bahnhof Saint-Lazare in Paris über eine Pfütze springt.