Skurrile Black-Friday-Demo mit Sarg auf der „Mahü“

Anspielung auf Börsencrash 1929?

Es gibt verschiedene kreative Theorien, woher der Name „Black Friday“ kommt. Eine plausible Version besagt, dass Menschenmassen auf den Straßen und in den Einkaufszentren aus der Entfernung wie eine einzige schwarze Masse erscheinen. Es könnte auch eine Anspielung auf das Chaos nach dem Börsencrash von 1929 sein, als viele Menschen ihre Ersparnisse in letzter Minute aus den Banken zu retten versuchten und daher ebenso chaotisch und in Massen umherliefen.