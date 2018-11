Jolie und Pitt: Einigung im Sorgerechtsstreit?

Falls es doch nicht zur Unterschrift kommt, wird ein alter Bekannter über das Sorgerecht entscheiden: Richter John Ouderkirk hatte am 23. August 2014 die Heirat von Jolie und Pitt auf deren französischen Schloss Miraval durchgeführt. Der Jurist, der seine Karriere als Polizist und dann als Staatsanwalt begonnen hatte, ist inzwischen in Pension. Doch für Privatklienten wird Ouderkirk noch immer als Schlichter in Privatverfahren bemüht. Das Familiengericht in Los Angeles übertrug ihm die Aufgabe, den Sorgerechtsstreit zwischen den Promi-Eltern unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen.