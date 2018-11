Kopftuchverbot: Regierung plant jetzt Alleingang

Die FPÖ will das Kopftuchverbot an Volksschulen durchziehen, und zwar „mit oder ohne Opposition“. Wie berichtet, war am Dienstag die Debatte über die geplante Gesetzesänderung vollends aus dem Ruder gelaufen. So machte die ÖVP in Richtung SPÖ klar, dass man nicht über ein Integrationspaket verhandeln werde, und bekommt diesbezüglich auch Rückendeckung seitens der FPÖ. „Wir sind keine Vollstreckungsdemokratie“, konterte daraufhin die SPÖ. Indes ist fix: Wird künftig gegen das Kopftuchverbot verstoßen, droht eine Strafe von bis zu 440 Euro.