Kopftuch-Streit läuft völlig aus dem Ruder

In der Frage des Kopftuchverbots selbst sei man jedenfalls weiter verhandlungsbereit. „Wir beschließen morgen gemeinsam eine 15a-Vereinbarung, wo auch das Kopftuch in Kindergärten verboten wird. Man wird uns also eine grundsätzliche Ablehnung und grundsätzliche Gesprächsverweigerung nicht unterstellen können“, hieß es am Montag. Der Unterschied laut Drozda: Beim Kopftuchverbot in Kindergärten wurde ein Paket mit den Bundesländern ausverhandelt, das bessere Rahmenbedingungen und mehr Geld für die Kinderbetreuung vorsieht. Ein ähnliches Paket für Volksschulen würde sich die SPÖ im Gegenzug für eine Zustimmung zum ÖVP-Vorhaben erwarten.