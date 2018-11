Banken sparen bei Schutz gegen Hacker-Angriffe

Zu häufig werde das Risiko eines Angriffs auf die IT in den Vorstandsetagen der Banken nicht ausreichend ernst genommen, beklagte der oberste deutsche Finanzaufseher, BaFin-Chef Felix Hufeld, am Dienstag in Frankfurt. „IT-Sicherheit ist Chefsache!“ Das Bewusstsein dafür müsse steigen - „auch für Risiken, die bei der Auslagerung oder dem Bezug von IT-Dienstleistungen entstehen“. Zwar ließen sich - Stichwort: Cloud - inzwischen viele IT-Aufgaben auslagern. Die Verantwortung für die Sicherheit der Computersysteme jedoch nicht, betonte Hufeld. „Die verbleibt, ich sage es noch einmal, bei der Geschäftsleitung“.