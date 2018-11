Sex der „Eislady“ ist Fall für Justizministerium

Alles nur frei erfunden?

Der Justizminister wies darauf hin, dass „der Umstand, dass bestimmte Abläufe oder Umstände in einem Buch geschildert werden, nicht zwingend bedeutet, dass sich alles auch tatsächlich so zugetragen hat“. In der Erzählung über Estibaliz C. gebe es Unstimmigkeiten: „Eine Prüfung der im Buch geschilderten Abläufe hat ergeben, dass sich insbesondere die in der gegenständlichen Anfrage aufgegriffenen Begebenheiten nicht so zugetragen haben können, wie dies im Buch geschildert wird.“