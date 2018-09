Die letzten Geheimnisse der Doppelmörderin Esti C.

„Habe ganz normale Gefühle“

Estibaliz C. sagt damit, dass irgendetwas in ihr „anders“ sei, ohne dass sie „das Andere“ wirklich einordnen könne. Sie sagt aber auch, sie habe „ganz normale Gefühle, wie jeder Mensch. Bloß, keiner will mir das glauben.“ Erzählungen über ihren Alltag hinter Gittern, über ihr Problem, sich an Regeln zu halten. Über ihre Furcht, vielleicht niemals wieder in Freiheit zu kommen. Über ihre Panik vor dem Altern, nicht mehr schön zu sein, ihre „Bekanntheit“ zu verlieren - über ihren Narzissmus. Über ihre Gefühle. Für Martin L., einen 33-jährigen Wiener.