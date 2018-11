Gewalt gegen Lehrer: Höhere Strafen für Schüler?

Seit Monaten wird in Wien über Maßnahmen diskutiert, wie die Gewalt an den Schulen in den Griff zu bekommen ist. So hatte Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer (SPÖ) betont, dass es eine „Null-Toleranz gegenüber jeder Form der Gewalt“ an Schulen gebe. Himmer versprach noch für heuer konkrete Maßnahmen, die mit Polizei, allen Parteien, den Schulpartnern und Vertretern der Religionsgemeinschaften erarbeitet wurden.