Korruption, Sex-Post, Nanny für Kriegsverbrecher

4. Zwei SMS-Freunde

Mehr als 200 SMS schickten einander ein BVT-Abteilungsleiter und der Ex-Generalsekretär der ÖVP, Nationalratsabgeordneter Werner Amon. Unter anderem fragte Amon, der noch immer die ÖVP im BVT-U-Ausschuss vertritt, recht salopp per Handy-Textnachricht: „Habt ihr was über die Bomben in Bangkok?“ Und es wurden zahlreiche Treffen per SMS organisiert.