Kickl reagiert: „Jetzt interne Ermittlungen“

Wohnung, Geld, Asyl in Österreich für Khaled H.

Der Fall wird auch von anderen befreundeten Nachrichtendiensten mit gewisser Sorge betrachtet: Wie berichtet, wurde General Khaled H. (56), der in der syrischen Stadt ar-Raqqa zahlreiche Verbrechen an der Zivilbevölkerung verübt und grausame Folterungen befohlen haben soll, 2015 von BVT-Beamten in Paris abgeholt und per Bahn nach Wien eskortiert - angeblich auf Wunsch eines Geheimdienstes einer Regionalmacht im Nahen Osten.