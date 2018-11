Türe zertrümmert, Scheiben zerstört: Täter gefasst

Als Lehrer und Schüler am Morgen des 22. Oktober zum Gymnasium kamen, trauten sie ihren Augen nicht. Denn über das Wochenende hatten - damals noch unbekannte - Vandalen die Eingangstüre zertrümmert, sowie mehrere in der Nähe geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Direktor erstattete umgehend Anzeige. „Unsere Kriminalisten machten sich sofort daran, Spuren zu sichern“, so ein Polizeisprecher. Auch im Hintergrund lief die Fahndung nach den Kriminellen auf Hochtouren - mit Erfolg. Denn jetzt konnten Beamte zwei Verdächtige ausforschen.