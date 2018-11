FH Studierende werden Stanford Fellows

Internationaler Austausch

Während des Programms nehmen die TeilnehmerInnen weltweit an Mentoring-Events teil. Durch den Austausch mit internationalen Studierenden lernen sie verschiedene Campuskulturen kennen und können „Best practice Beispiele“ an ihre Hochschule anpassen und umsetzen.

Eine Portion Idealismus und die Unterstützung neue Dinge auszuprobieren, treiben die TeilnehmerInnen an. „Das UIF Programm bietet Werkzeuge für Studierende um eine alte Idee neu zu gestalten: die Universität als Ort gemeinsamen Lernens. Das für mich überzeugendste am Stanford-Programm ist die eingebaute Vernetzung mehrerer Ebenen: von Anfang an hatten alle Beteiligten das Gefühl an einem Strang zu ziehen.“, so FH-Prof. Thomas Grundnigg, Senior Lecturer und Initiator des UIF Programms an der FH Salzburg. Über dieses Programm hinaus werden die vier Studierenden im nächsten Jahr als MentorInnen neue „Fellows“ am Campus unterstützen. Was bleibt ist ein lebenslanges, internationales Netzwerk an Kontakten.