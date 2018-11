Der Förderskandal im Sport weitet sich aus

Jährlich 1,4 Millionen

„Kann die Verwendung der Fördermittel nicht ordnungsgemäß nachgewiesen werden oder vermuten wir Ungereimtheiten, dann bin ich als Minister gesetzlich zum Handeln verpflichtet“, erklärt Strache dazu. Die IMSB, in der in all den Jahren auch unzählige Top-Athleten betreut wurden, erhielt zuletzt jährlich 1,4 Millionen Euro an Fördergeldern. Aber es ist zu befürchten, dass das noch lange nicht der letzte Akt in diesem Skandal ist.