Erstmals Bewegung eines Exoplaneten gefilmt

Mit Instrument am VLT in Chile beobachtet

Zwei Jahre nachdem er mit dem Abbild seines Zentralgestirns verschmolzen war, ist Beta Pictoris b nun wieder aus dem Halo seiner Sonne Beta Pictoris ausgetreten. Dieses Ereignis wurde mithilfe von SPHERE, einem Instrument zur Planetensuche am VLT (Bild unten) festgehalten. Die komplette Bildserie, bei der der Stern Beta Pictoris selbst ausgeblendet wurde, hat man nun zu einem verblüffenden Zeitraffer-Filmchen zusammengestellt.