Schwerer Pkw-Unfall bei Überholmanöver

Am Montag gegen 17 Uhr fuhr ein 44-Jähriger aus Mörschwang mit seinem Traktor und zwei Anhängern, die mit Rüben beladen waren, auf der L512 von Mitterding kommend in Richtung Reichersberg. Unmittelbar hinter ihm fuhr eine 70-Jährige aus Obernberg. Ein 45-Jähriger aus St. Georgen lenkte seinen Pkw hinter den beiden Fahrzeugen ebenfalls auf der L512 in Richtung Reichersberg.