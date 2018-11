Nach Frühling im November folgt jetzt der Frost

Hartnäckig haben sich in den vergangenen Tagen vor allem im Flachland Nebel und Wolken gehalten. Die Sonne konnte sich lediglich in den Föhnregionen behaupten und durchsetzen, bescherte dort allerdings Temperaturen von bis zu 22 Grad - viel zu mild für Mitte November. Das macht sich auch beim Blick ins - teils nach wie vor - Grüne bemerkbar. Denn auch die Natur ist offenbar noch nicht so richtig auf den Winter eingestellt. So begannen zuletzt Bäume erneut auszutreiben, auch auf so manchem Strauch wurden bereits neue, junge Triebe und Blätter gesichtet.