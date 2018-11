Sieg gegen Polen! ÖEHV-Team holt Turniersieg

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Euro Ice Hockey Challenge in Danzig (Gdansk) den Turniersieg geholt. Nach einem 2:1-Sieg am Samstag nach Verlängerung gegen Dänemark gewann die ÖEHV-Equipe am Sonntag gegen das Gastgeberteam Polen 2:0 (0:0,2:0,0:0). Am Freitag war die erste Partie der Österreicher gegen Norwegen beim Stand von 1:0 wegen unbespielbaren Eises abgebrochen worden.