„Das war eine Topleistung meiner Mannschaft!“

Sensationeller WAC! Nachdem man in der Vorwoche die Austria Wien 3:2 geschlagen hatte, montierte man mit Rapid diesmal den nächsten Wiener Toklub ab - 3:1-Sieg in der Lavanttal-Arena. Gäste-Coach Dietmar Kühbauer bekam die Niederlage nicht so gut. "Der Elfmeter war natürlich eine Fehlentscheidung, aber wir müssen uns in erster Linie selbst an der Nase nehmen!“