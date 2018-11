Pensionistin (84) rannte Lenkerin vor Auto - tot!

Kein Alkohol

Die 84-Jährige wurde vom Auto gerammt und in die Wiese geschleudert. Sie erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Die Angehörigen und die Unfalllenkerin mussten vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden. Ein Alkotest bei der Autolenkerin verlief negativ.