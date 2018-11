Bottas Trainingsschnellster in Sao Paulo!

Lauda in Abu-Dhabi dabei?

Wie Ex-F1-Chef Bernie Ecclestone sagte auch Marko, er habe jüngst mit Niki Lauda telefoniert. Der dreifache Weltmeister will demnach nach seiner Lungentransplantation schon beim Saisonfinale am 25. November in Abu Dhabi dabei sein. „Ich habe mit Niki telefoniert und er ist voller Optimismus, dass er das schaffen wird“, sagte Marko im ORF-TV-Interview. „Bei Lauda kann man davon ausgehen, dass er es schaffen wird.“