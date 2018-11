Zahlen und Fakten aus Kärnten mit Kunst versehen

Männer werden in Kärnten durchschnittlich 79,3, Frauen gar 84,2 Jahre alt - die Lebenserwartung hat sich in den vergangenen 30 Jahren um 7,7 bzw. 5,5 Jahre erhöht - was auch neue Herausforderungen bringt. „Im Jahr 2017 bezogen 35.500 Personen Pflegegeld, 14,3 Prozent der Bevölkerung bekamen eine Ausgleichszulage und 17,6 Millionen Euro wurden für bedarfsorientierte Mindestsicherung aufgewendet“, so Landeshauptmann Peter Kaiser.