„Asyl-Lage in Bosnien ist weiter angespannt“

Starke Verlagerung der Migrationsströme

In den vergangenen Monaten kam es zu einer starken Verlagerung der Migrationsströme weg von der zentralen Mittelmeerroute (Afrika - Italien) hin zur westlichen Mittelmeerroute nach Spanien sowie zur östlichen Route von der Türkei nach Griechenland und weiter über den Westbalkan. Während es in Italien zu einem Rückgang der Anlandungen um rund 80 Prozent kam, stieg die Zahl der Ankünfte in Griechenland um mehr als 50 Prozent und bei den Anlandungen in Spanien kam es zu einem noch deutlicheren Anstieg (mehr als 150 Prozent). In absoluten Zahlen wurden in Italien bis Ende Oktober mehr als 22.000 Anlandungen registriert und mehr als 42.000 Migranten erreichten Griechenland. Nahezu 20.000 Menschen sind derzeit auf den griechischen Inseln aufhältig.