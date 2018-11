Kriminalbiologe spricht in der Aufbahrungshalle

Für die Fortbildung der Beamten sorgt unter anderem die IPA, die International Police Association. Für heuer haben Kärntner IPA-Mitglieder einen Kongress zum Thema „Jugend & Gewalt“ im Schloss Krastowitz organisiert. Für einen Vortrag konnten sie den bekannten Kölner Kriminalbiologen Mark Benecke gewinnen. Er spricht an einem besonderen Ort: in der Bestattung in der Klagenfurter Flughafenstraße. Seinen gewohnt fesselnden Worten werden neben Polizisten auch Totenbeschauärzte lauschen.