Schwarzes Loch speist galaktischen Springbrunnen

Gelungen ist die Beobachtung mithilfe des größten Radioteleskops der Welt, des Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), sowie des Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile. Der vollständige Kreislauf aus Einfall und Ausfluss, der diese riesige kosmische Quelle antreibt, sei noch nie zuvor in ein und demselben System beobachtet worden, berichtete die ESO am Mittwoch.