Bis zu acht Tote bei Hauseinsturz in Marseille

An der Unglücksstelle in der Nähe des alten Hafens von Marseille waren 80 Feuerwehrleute und 120 Polizisten mit Suchhunden im Einsatz. Innenminister Castaner sagte bei einem Besuch im Marseille, er sei „wenig optimistisch“, dass noch Überlebende gefunden würden, da es kaum Chancen auf Hohlräume in den Trümmern gebe.