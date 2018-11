Seehofer schickt Maaßen in einstweiligen Ruhestand

„Politische Gegner und Medien wollten mich aus Amt jagen“

Mit seiner Rede vor dem „Berner Club“, einem internationalen Kreis von Geheimdienstchefs, die auch ins Intranet des Bundesamts für Verfassungsschutz gestellt wurde, hatte Maaßen Unmut in Berlin ausgelöst. So stellte er sich am 18. Oktober in Warschau unter anderem als Opfer einer Verschwörung dar. Teile der deutschen Bundesregierung hätten sich, so die Ausführungen des 55-Jährigen, nach seinen umstrittenen Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz auf ihn fokussiert, um dadurch die Regierung platzen zu lassen.