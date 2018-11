Leser: „Wesentlich umweltfreundlicher“

Was den Usern eher sauer aufstößt, ist die Tatsache, dass die Scooter ohne Führerschein oder vorherige Einschulung durch Profis verwendet werden dürfen. „Kurios finde ich ,dass man in Wien die Dinger mieten kann ohne Führerschein. Hatte mal so ein Ding von Amazon. Einmal nicht aufgepasst, schon lag ich da und hatte mir das rechte Knie aufgeschlitzt, musste ins Krankenhaus und nähen lassen. Konnte eine Woche mein Bein nicht bewegen. Seither nie wieder so ein Gerät genutzt“, sagt Kabelanschluss1. Auch Coccodrillo ist sich sicher: „Wir brauchen einen E-Roller Führerschein.“