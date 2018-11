25 Bewohner und Baby vor Flammeninferno gerettet

Wegen eines Wohnungsbrandes in einem Gründerzeithaus in Wien-Döbling sind am späten Samstagabend 26 Menschen in Sicherheit gebracht worden, unter ihnen ein 14 Tage altes Baby. Um den Säugling aus dem verqualmten Gebäude zu bringen, bekam er eine Sauerstoffmaske über das Gesicht gestülpt.