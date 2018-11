Heeres-Helikopter flicken Damm in Katastrophenzone

Das Bundesheer ist nach wie vor mit Soldaten und Hubschraubern im Unwetter-Katatstrophengebiet in Kärnten im Großeinsatz. Im Pendelverkehr transportieren die „Black Hawks“ seit Freitag Panzerigel und Schottersäcke, um den gebrochenen Gail-Damm bei der Waidegg-Brücke zu flicken. Begünstigt durch die Wetterlage ging die Aufarbeitung der Sturm- und Wasserschäden im Lesach- und Gailtal am Samstag mit den 60 Villacher Pionieren und den 20 Fliegerkräften mit Hochdruck weiter. Immerhin stehen nun die Wetter-Zeichen auf Entspannung. Der Regen hat aufgehört, was laut Wetterexperten voerst auch so bleiben dürfte. Hochwasser-Entwarnung gab es am Samstag durch den Kraftwerksbetreiber Verbund.