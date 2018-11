Bio-Wende führt zu neuem Speiseplan

Jetzt also doch! Küchen in landesnahen Betrieben sollen gesünder, biologischer und regionaler werden - mit einem überparteilichen Beschluss erfolgte nun der nächste Schritt in der vielzitierten Bio-Wende. „Wir wollen ein Vorbild sein. Schritt für Schritt in eine bessere Zukunft gehen“, so SP-Klubobfrau Ingrid Salamon.