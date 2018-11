Rapid: „So sind wir sicher schwer zu knacken“

Beim sechsten Auftritt mit Rapid freute sich Kühbauer über den dritten Sieg, den zweiten in Folge: „Wir sind mit einer guten Leistung aufgestiegen. Umso schöner ist es für die Mannschaft. Das konnte man hier nicht unbedingt so erwarten“, lobte der 47-Jährige seine Schützlinge. Nicht gefallen hat dem Coach einzig die Phase zwischen dem 1:0 und dem 2:0: „Da waren wir zu passiv, sind wir nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen.“