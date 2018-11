Klagenfurterin attackierte ihren Freund mit Messer

„Im Zuge eines Streites verletzte am Donnerstag gegen 4.45 Uhr in der Früh eine 30-jährgige Frau ihren 29-jährigen Lebensgefährten in einer Wohnung in Klagenfurt am Wörthersee mit einem Küchenmesser am Unterarm“, schildert ein Polizist: „Der Mann wurde von der Rettung mit einer Schnittwunde ins UKH Klagenfurt gebracht. Gegen die 30-jährige wurde ein Betretungsverbot für die gemeinsame Wohnung ausgesprochen.“