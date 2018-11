Baumstamm fiel jungem Steirer auf den Kopf - tot

Der Vater war mit seinen beiden Söhnen am Mittwoch gegen 13.50 Uhr in einem Waldgrundstück am sogenannten Lammerriegel in Passail (Bezirk Weiz) mit Forstarbeiten beschäftigt, als das tragische Unglück seinen Lauf nahm. Der 16-Jährige fällte mit einer Motorsäge eine Fichte, Vater und Bruder standen nur wenige Meter entfernt daneben.