Parken: Nach Simmering nächster Kampf ums Pickerl

Ab Montag gilt das Parkpickerl, wie berichtet, im Simmeringer Zentrum. In Döbling soll die Einführung voraussichtlich bis Juli nächsten Jahres fast flächendeckend über die Bühne gehen. Mögliche Verdrängungseffekte nach Hietzing könnten die Folge sein. Zugleich gibt es Gegenden, in denen man bereits jetzt lange im Kreis fahren muss, um einen Parkplatz zu finden. Eine Bürgerinitiative will das Pickerl deshalb in Teilen des Bezirkes einführen.