Noch 4 Bezirke ohne Pickerl: Folgt nun ganz Wien?

Wie Dominosteine sind bisher die Bezirke gefallen. Führte einer die Gebührenzonen ein, war der Nachbar unter Zugzwang. „Natürlich gibt es einen Verdrängungseffekt. Es werden dort Probleme erzeugt, wo es vorher keine gegeben hat“, erklärt Hietzings Bezirkschefin Silke Kobald (ÖVP). Sie fordert von Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) eine Lösung für ganz Wien. Die Hietzinger haben im Vorjahr in einer Befragung in sämtlichen Bezirksteilen die Gebührenzonen abgelehnt. Allerdings war auch die Befragung in Döbling negativ ausgegangen - und jetzt kommt das Pickerl doch.