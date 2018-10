Chinas Turner holen zwölften WM-Titel

Lange hatte es nicht danach ausgesehen, weil die Chinesen zum Auftakt gleich zweimal am Boden und einmal am Pauschenpferd patzten und Vorkampfsieger Russland um Nikita Nagorni davonzog. Doch mit einer großartigen Serie am Barren stellten die Chinesen die Weichen auf Sieg und konnten sich bei 256,634 Punkten sogar den Absturz von Xiao am Reck leisten, um mit der Winzigkeit von 0,049 Punkten vor den Russen Weltmeister zu werden. Rang drei ging an Olympiasieger Japan (253,744).