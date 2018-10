Heftige Unwetter halten das halbe Land in Atem

Sturm und heftige Regenfälle sorgen seit Montagabend für Chaos in halb Österreich - vor allem in Kärnten und Osttirol: Tausende Haushalte sind ohne Strom, zahlreiche Straßen mussten gesperrt werden, Wohnhäuser wurden evakuiert, Orte sind von der Außenwelt abgeschnitten. Auch Schulen wurden geschlossen, die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. In Flattach in Kärnten schwoll die Möll zu einem 100-jährlichen Hochwasser an (siehe Video oben). Ein heftiger Föhnsturm wütete auch in Salzburg und richtete dort große Schäden an, auch die Steiermark und Oberösterreich blieben nicht verschont.