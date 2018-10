Sturm traf ganzes Land: Aktuell leichtes Aufatmen

Auch in Oberkärnten verbreitete sich Angst: „Schon in den Sechzigern stand mein Heim unter Wasser. Am liebsten würde ich einfach nur noch fliehen“, so Ilse Pichler (85) aus Möllbrücke, die am Ufer der Möll lebt. Mit Sandsäcken, Holzblöcken sowie mobilen Hochwasserschutz-Wällen sicherten die im Dauereinsatz stehenden Wehren die Häuser.