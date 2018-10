Nächtlicher Orkan wütete auch in der Steiermark

Gefährliche Situationen in Mariazell

Fast die ganze Nacht gefordert war auch die Freiwillige Feuerwehr Mariazell, wie Kommandant Werner Svatek berichtet: „Es war zeitweise auch gefährlich.“ So konnten etwa in der Grünau ein Lkw und mehrere Pkw durch umgestürzte Bäume nicht mehr vor und zurück. Am Hangweg stürzte ein Baum auf eine Stromleitung, ein Masten wurde umgerissen, viele Haushalte verloren den Strom. In der Früh stand ein Geschäft unter Wasser: Das Dach wird gerade saniert, die Plane wurde vom Sturm weggerissen. Und auch auf das Dach des Kindergartens fiel ein Baum. Verletzte gab es aber auch in Mariazell keine.