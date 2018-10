Sturm und heftige Regenfälle fegten über Salzburg

UPDATE: Mit bis zu 90 km/h zog der Sturm in der Früh über die Stadt Salzburg und den Flachgau hinweg. Teile des Festungs-Daches wurden abgedeckt. Bei Elixhausen kam der Früh-Verkehr zum Erliegen, nachdem ein Baum auf die Straße stürzte. In der Nacht musste auch der Katschbergtunnel nach einem Stromausfall für einige Stunden gesperrt werden.



Derzeit betroffene Gemeinden:

Flachgau: Elixhausen, Hintersee, St.Gilgen, Bergheim, Großgmain, Hof, Thalgau, Neumarkt, Wals, Ebenau, Henndorf, Eugendorf, Faistenau

Tennengau: Abtenau, Bad Vigaun, St. Koloman

Pongau: Dorfgastein, Bad Hofgastein, Bad Gastein, Untertauern, Großarl, Hüttschlag

Pinzgau: Neukirchen, Rauris, Mittersill, Saalfelden, Zell am See, Bruck

Lungau: Muhr, Tweng, Zederhaus, St. Michael



Seit Dienstag 7.45 Uhr hat die Stadt Salzburg eine Sperre für Kapuzinerberg und Mönchsberg, die Friedhöfe, Parks und städtischen Wälder veranlasst. Es herrscht erhebliche Gefahr durch umstürzende Bäume und losgerissene Äste. Die Berufsfeuerwehr ist gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr im Großeinsatz, um Schäden zu beheben.