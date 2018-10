EU braucht „mehr Zeit“ für Zeitumstellungs-Aus

Platzverbot um Tagungszentrum in Graz

Für das Treffen in Graz hat die Polizei umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Im Einsatz ist neben steirischen Kräften auch Personal aus den Bundesländern. Im Bereich um den Grazer Congress in der Innenstadt gibt es ein Platzverbot.