Fußgänger über Motorhaube geschleudert

Gleich zwei Unfälle mit Fahrerflucht haben sich in Klagenfurt und im Bezirk Völkermarkt ereignet. Ein 37-jähriger Klagenfurter wurde Samstagabend in der Landeshauptstadt beim Überqueren der Karfreitstraße von einem schwarzen Pkw erfasst und über die Motorhaube geschleudert. Der unbekannte Pkw-Lenker hielt kurz an und beging dann Fahrerflucht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereilte einen 38-jährigen Völkermarkter beim Überqueren der Luscha Straße (L 130) in Bad Eisenkappel das gleiche Schicksal. Er wurde von einem unbekannten Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Der Lenker fuhr unerkannt einfach weiter. Beide Fußgänger erlitten schwere Verletzungen.