Mystery-Eater werden Welser Schulen besuchen

Weil Greenpeace schlechte Noten an das Essen in Welser Schulen vergeben hat werden jetzt sogenannte „Mystery-Eater“ zum Einsatz kommen. Bis Weihnachten werden die Probeesser in Welser Kindergärten und Schulen zu Mittag essen. Die schlechten Noten kommen daher, da der Anteil an biologischen Lebensmitteln sowie an regionaler Kost zu gering sei. Auch die Auswahl an fleischlosen Mahlzeiten würden zu wünschen übrig lassen.