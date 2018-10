Wiener Polizei wehrt sich gegen Rassismusvorwurf

Betroffene mehrfach angezeigt

„Die Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit sicherheitspolizeilichen Einschreitens in und rund um die gegenständliche Parkanlage steht weiterhin außer Zweifel. Die Mitwirkungspflicht aller in Österreich aufhältigen Personen an Amtshandlungen der Polizei steht ebenfalls nicht zur Diskussion“, stellt die Landespolizeidirektion in dem Statement klar. Die kontrollierten Personen wurden nach der Amtshandlung mehrfach angezeigt, unter anderem auch wegen des möglicherweise unerlaubten Filmens der Amtshandlung bzw. verletzter Rechte der abgebildeten Beamten.