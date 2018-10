Aich/Dob verliert CL-Spiel gegen Frankfurt 0:3!

Österreichs Volleyball-Herrenmeister Aich/Dob hat das Zweitrunden-Hinspiel in der Champions League ohne Satzgewinn verloren. Die Kärntner unterlagen am Dienstag den United Volleys Frankfurt mit 0:3 (-21,-21,-21). Aich/Dob schaffte es nicht, an die Leistung beim Erstenrunden-Erfolg gegen den niederländischen Champion Groningen anzuschließen.