Acht Kinder bei Unfall mit Riesenrad verletzt

Schreckmomente in Deutschland: Acht Kinder sind bei einem Unfall mit einem kleinen Riesenrad in der Oberpfalz verletzt worden. Die vier Gondeln des „Zwergerlriesenrads“ stürzten zu Boden, als die Antriebswelle plötzlich abbrach, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Alle in den Gondeln sitzenden Kinder im Alter zwischen einem und acht Jahren erlitten Prellungen und Blutergüsse.