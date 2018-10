Stürmischer Mittwoch mit Böen bis zu 100 km/h!

Sturmböen bis zu 100 km/h

Der Westen des Landes bleibt davon zunächst noch verschont, bevor es am Mittwoch nahezu im gesamten Land stürmisch und ungemütlich wird. Im Osten erreicht der Sturm bereits in den Morgenstunden und am Vormittag seinen Höhepunkt, Böen von bis zu 100 Stundenkilometern fegen über das Land, ehe der Wind allmählich etwas nachlässt und Regenwolken Platz macht, die teils ergiebige und bereits langersehnte Schauer im Gepäck haben. „An der Alpennordseite verstärkt sich der Regen zusehends, vom Tiroler Unterland bis zum Mostviertel kommen bis Mittwochnacht 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter zusammen“, so der Experte. „Das letzte Mal ergiebig geregnet hat es am Alpennordrand am 1. Oktober.“