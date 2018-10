Turn-Team denkt bei WM in Katar schon an Tokio

Österreichs Athleten schielen vor den am Donnerstag startenden Weltmeisterschaften der Kunstturner in Doha schon ein wenig auf Tokio 2020. In Katar fallen die ersten Entscheidungen in der Olympia-Qualifikation für die Sommerspiele in Japan. Die Vorbereitung auf die WM verlief vor allem in Österreichs Frauen-Team nicht unbedingt problemlos.